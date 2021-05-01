İki katlı ahşap ev ile samanlık alevlere teslim oldu

Karabük'ün Yenice ilçesinde elektrik kontağından çıkan yangında 2 katlı ahşap ev ve samanlık alevlere teslim oldu.

Edinilen bilgiye göre, Yamaç köyünde, Ali Göktaş isimli vatandaşa ait samanlıkta elektrik kontağındaki arızadan dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın samanlığın yanındaki 2 katlı ahşap eve sıçradı. Alevleri fark eden köylülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine İtfaiye ekipleri ile Orman İşletmesine bağlı arazözler sevk edildi. Tüm evi saran alevler ekiplerin 1 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, iki katlı ahşap ev ile samanlık yangında kullanılmaz hale geldi.

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