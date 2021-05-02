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Kapanma yasaklarında tuttuğu 4 balık pahalıya patladı

İHA

Kapanma yasaklarında tuttuğu 4 balık pahalıya patladı

Korona virüs ile mücadele kapsamında başlatılan tam kapanma sürecinde kısıtlamaları ihlal ederek balık tutan bir kişiye cezai işlem uygulandı.
Korona virüsüyle mücadele kapsamında 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00’a kadar sürecek olan tam kapanma sürecinde denetimler sıklaştırıldı. Safranbolu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "yoğunlaştırılmış dinamik denetim" süreci kapsamında yasakları delip balık tutanlara karşı göz açtırmadı. Denetimler kapsamında Bostanbükü köyünde derede balık tutulduğu ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, bir kişi hakkında tutanak tuttu.
Recep A. isimli şahıs, canı sıkıldığından vakit geçirmek için geldiğini beyan ederken, olta ile tuttuğu 4 balık ise kendisine pahalıya patladı. Polis ekiplerinin tuttuğu tutanakları imzalayan Recep A., daha sonra olay yerinden uzaklaştı.

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