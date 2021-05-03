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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eski AK Parti Milletvekili Uysal korona virüsten hayatını kaybetti

İHA

Eski AK Parti Milletvekili Uysal korona virüsten hayatını kaybetti

26.Dönem AK Parti Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal, yeni tip korona virüs (Covid19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Karabük Üniversitesi’nin kurucu rektörlerinden olan Prof. Dr. Burhanettin Uysal (54), 1 Nisan 2021 tarihinde korona virüs semptomlarının görülmesi üzerine hastaneye başvurdu. Yapılan tahlillerde Uysal’ın Covid19 test sonucu pozitif çıkması sonucu evde izolasyon sürecine başladıktan sonra rahatsızlanması sonucu hastaneye kaldırıldı. Durumu kötüleşen Prof. Dr. Uysal tedavisinin 32. gününde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
26. Dönem AK Parti Karabük Milletvekili olarak görev yapan Uysal'ın cenazesi ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Konya'nın Ereğli ilçesinde toprağa verilecek.

‘Durumunun iyiye gittiğini açıklamıştı’
Sosyal Medya hesabından 24 Nisan 2021 tarihinde hastalığı ile ilgili açıklama yapan Uysal, “Değerli hemşehrilerim, öncelikle hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Herkese hayırlı ramazanlar diliyorum. Covid19 testimin pozitif çıkması nedeniyle birkaç gün evimde izole şekilde dinlenmeye başlamıştım. Fakat kendimi iyi hissetmemem sonrası hastaneye yatışım gerçekleşti. Bu gün tedavim 23. Gününde devam ediyor. Genel sağlık durumum iyi Allah’a hamd olsun. Geçmiş olsun mesajları ileten herkese yürekten teşekkür ediyorum. Rabbim bu mübarek günler hürmetine şifa bekleyen tüm hastalara Şafi ismiyle şifalar nasip eylesin. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere” ifadelerini kullanmıştı.

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