Trafik Haftası kapsamında sürücülere uyarılarda bulunuldu

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Karabük’ün Yenice ilçesinde 17 Mayıs Trafik Haftası kapsamında polis ekipleri sürücülere broşür dağıtarak uyarılarda bulundu.

İlçe Emniyet Amirliği Trafik Şubesi ekipleri, rutin kontrollerin yanı sıra kara yollarında kurdukları farklı uygulama noktalarında sürücüleri bilgilendirdi. Trafik güvenliğiyle ilgili bilgilendirme içeren broşür de dağıtılan sürücüler, emniyet kemeri, cep telefonu, hız limiti gibi hayati önem taşıyan konularda uyarıldı.

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