Trafik Haftası kapsamında sürücülere uyarılarda bulunuldu

Karabük’ün Yenice ilçesinde 17 Mayıs Trafik Haftası kapsamında polis ekipleri sürücülere broşür dağıtarak uyarılarda bulundu.
İlçe Emniyet Amirliği Trafik Şubesi ekipleri, rutin kontrollerin yanı sıra kara yollarında kurdukları farklı uygulama noktalarında sürücüleri bilgilendirdi. Trafik güvenliğiyle ilgili bilgilendirme içeren broşür de dağıtılan sürücüler, emniyet kemeri, cep telefonu, hız limiti gibi hayati önem taşıyan konularda uyarıldı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.