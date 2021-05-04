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Mermer ocağında greyder lastiği patladı: 3 yaralı

İHA

Karabük'ün Eflani ilçesinde bir mermer ocağında greyder lastiğinin patlaması sonucu meydana gelen iş kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Mermer ocağında greyder lastiği patladı: 3 yaralı

Karabük’ün Eflani ilçesinde bir mermer ocağında greyder lastiğinin patlaması sonucu meydana gelen iş kazasında 1’i ağır 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Karlı köyünde bulunan mermer ocağında meydana geldi. Greyder lastiği değiştirilmek istenildiği sıradan aniden patladı. Meydana gelen patlamada iş yerinde çalışan Emrah Karagöz (22), Uğurcan Tekşen (23) ve İsmail Hakkı Bekar (40) yaralandı. İhbar üzerine olay yerinde jandarma ve 112Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralılardan Karagöz’ün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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