Safranbolu’da bayram temizliği başladı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde yaklaşmakta olan Ramazan Bayramı nedeniyle cadde ve sokaklarda temizlik çalışması başlatıldı.

Safranbolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Ramazan Bayramı nedeni ile kentin tüm mahalle, cadde ve ara arterlerinde bayram temizliğine başladı.

Bayram temizliğine kentin yüksek kesimlerinden başlandığını ifade eden Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, “Ekiplerimiz insan yoğunluğunun daha az olduğu tam kapanmayı fırsat bilerek çok daha rahat ve yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Vatandaş odaklı ve Safranbolu adına yakışır bir belediyecilik anlayışı ile ilk günkü şevk ve azimle çalışmaya, halkımızın taleplerine cevap vermeye devam edeceğiz” dedi.

Esentepe Mahallesi ve hastane altının ardından diğer mahallelerde de temizlik çalışmaları devam edecek.

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