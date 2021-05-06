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İş Güvenliği Haftası'nda KARDEMİR ve Karabük Belediyesi'nden kurtarma tatbikatı

İHA

İş Güvenliği Haftası'nda KARDEMİR ve Karabük Belediyesi'nden kurtarma tatbikatı

Karabük Demir ve Çelik İşletmeleri (KARDEMİR) 410 Mayıs İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası etkinlikleri kapsamında kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.
Fabrika sahasında kazasız iş günleri temennisi ile kesilen kurbanların yanı sıra, Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile birlikte ortaklaşa 'yüksekten yaralı kurtarma' ve 'gazlı ortamdan personel kurtarma' tatbikatları gerçekleştirildi. Hava Ayrıştırma Tesisleri Müdürlüğü, 4 Numaralı Kulesinde gerçekleştirilen tatbikatta kaza geçiren bir işçi güvenlik önlemleri kapsamında kurtarıldı. İSG Müdürlüğü'ne bağlı sağlık ekibinin de destek verdiği tatbikat, şirket yöneticileri ve çalışanları tarafından ilgiyle takip edildi.
Konuyla ilgili fabrikadan yapılan açıklamada, “Önce İnsan Sağlığı ve Hedef Kazasız Çelik Üretimi felsefesini, İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarında önceliklendiren şirketimiz üretim yatırımlarının yanı sıra bu alandaki teknolojik gelişmeleri takip etmektedir. Devletimizin yasalarla koruma altına aldığı çalışan sağlığı unsurlarını göz ardı etmeyen fabrikamız, İSG alanındaki eğitimlerini her geçen gün geliştirmekte ve sahip olduğu imkanlarla çalışanlarının sağlık taramalarını gerçekleştirmektedir. Daha sürdürülebilir bir üretim ve verimli kullanılan insan kaynağı hedefi ile faaliyetlerini sürdürmek isteyen tüm şirketlere, İSG çalışmalarını aksatmamalarını tavsiye eder, ülkemizde tüm iş kollarında çalışmalarını sürdüren işletmelere kazasız günler dileriz” ifadelerine yer verildi.
Çalışanlarının bedensel ve ruhsal sağlıklarını koruma ve çalışma ortamlarını sürekli olarak iyileştirme gayreti ile üretimini uzun yıllardır sürdüren KARDEMİR’de, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Haftası nedeniyle Eğitim ve Kültür Merkezi'nde (EKM) düzenlenen törende 1, 3 ve 5 yıldır iş kazası yaşanmayan başmühendislik ve müdürlüklere plaketleri takdim edildi. İSG Haftası nedeniyle düzenlenen resim yarışmasında da çocuklara ve velilere ödülleri verildi.

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