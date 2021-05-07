Karantina yurdundan kaçışları 12 saat sürdü

İstanbul’da yakalandıktan sonra Geri Gönderme Merkezine gönderilmek üzere Karabük’e getirilen 3’ü Pakistanlı biri Afgan uyruklu şahıs karantina yurdundan kaçtı. Kaçan 4 göçmen 12 saat süren arama çalışmalarının ardından İstanbulAnkara yolu üzerinde yakalandı.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele kapsamında ülkeye yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen göçmenler İstanbul’dan Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilmek üzere sağlık kontrolü için Karabük’e gönderildi. Burada Kovid testinden geçirildikten sonra Safranbolu İsmail Necati Efendi Yurdunda karantinaya alındı. Karantina yurdundan dün gece saat 22.00 sıralarında 3’ü Pakistan, biri Afganistan uyruklu 4 göçmen yurttan kaçtı.



“Didik didik aradılar”

Safranbolu Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Karabük Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçan 4 göçmen için saatlerce Bostanbükü köyü, Kılavuzlar Mahallesi, 100 Yıl. Mahallesi ve Üniversite bölgesinde arama tarama çalışmaları yaptı. Seralara kadar her alanın didik didik arandığı çalışmalar 12 saat sonunda kaçak göçmenlere ulaşıldı. Karabük’ü Ankara ve İstanbul’a bağlayan karayolunun Hamzalar mevkiinde kıskıvrak yakalanan göçmenler, İstanbul’a geri gitmeye çalıştığı öğrenildi.

Gerekli işlemlerin ardından 4 göçmen yeniden yurda yerleştirildi.

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