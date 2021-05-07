‘Askıda köfte’ uygulaması Ramazan'da büyük ilgi görüyor 6 kişi ile başladıkları uygulamada 200 kişiye ulaştılar

Karabük’te bir esnaf Ramazan ayında ihtiyaç sahibi aileler için hayırseverlerin desteği ile ‘askıda köfte’ uygulaması başlattı.

Beşbinevler Cumhuriyet Mahallesi’nde esnaflık yapan ve aynı zamanda mavi ateş tribün liderlerinden 40 yaşındaki Murat Baş, Ramazan ayında evine et girmeyen ihtiyaç sahibi aileler için ‘askıda köfte’ uygulaması başlattı. ‘Askıda ekmek’ uygulamasından esinlenerek hayırseverlerin desteği ile ‘askıda köfte’ uygulaması başlatan Baş, ihtiyaç sahibi aileleri sevindirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Konuyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan esnaf Murat Baş, uygulama kapsamında ilk günlerde 6 kişiye zamanla da 200 kişiye ulaştıklarını belirtti.

‘Askıda köfte’ uygulamasının hayırseverlerin desteğiyle gerçekleştiğini ifade eden Baş, hazırladığı köfteleri muhtarlara ve bakkallara teslim ettiğini aktararak, “Onlar biliyorlar kimlere vereceklerini” dedi.

Ramazan sonuna kadar toplamda 300 ihtiyaç sahibi aileye ulaşmak istediklerini dile getiren Baş, uygulamanın önümüzdeki yıllarda da devam ederek geleneksel hale geleceğini kaydetti.

İhtiyaç sahibi aileler için başlatılan uygulamaya mahalle muhtarlığı olarak destek verdiklerini belirten İbrahim Harmanbaşı ise amaçlarının Ramazan ayında kimseyi aç bırakmamak olduğunu söyledi.

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