Karabük’te vaka sayılarının minimum seviyeye inmesi bekleniyor Karabük Valisi Fuat Gürel, "Diğer illerdeki düşüşe oranla bizim de vaka sayılarımız düşmeye başladı"

Karabük Valisi Fuat Gürel, kentteki korona virüs vaka sayısının gelecek hafta itibariyle minimum seviyeye ineceğini düşündüğünü söyledi.

Karabük Valisi Fuat Gürel, ‘tam kapanma’ sürecindeki vaka sayılarının düşmesi ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu. Gürel, ülke genelinde "kısmi kapanma" ve "tam kapanma" süreçleriyle vaka sayılarında düşmelerin başladığını belirterek, "Bizde de düşüş başladı. Karabük aslında bölgemizin vaka sayısı en az olan illerinden biri idi. Bu hep böyle devam etti. Şuanda da böyle devam ediyor. Bir dönem biraz daha diğer illerle birlikte bizde de vaka sayıları yükseldi. Şuanda diğer illerdeki düşüşe oranla bizim de vaka sayılarımız düşmeye başladı” dedi.

Gürel, vaka sayılarındaki azalmalar sayesinde kentteki hastanelerin şuanda rahat bir durumda olduğunu söyledi.

Denetim ekiplerinin sahada olduğunu aktaran Gürel, şu ifadelere yer verdi: “Temennimiz hiç vakanın görülmemesi. Amacımız bu. Tedbirlerimiz bu yönde. Maalesef hastamız ve vakalarımız var. Türkiye'deki düşüş oranı bize de yansıyor. Önümüzdeki hafta itibariyle minimum seviyeye ineceğini düşünüyorum. Özellikle sağlık çalışanlarımız 24 saat esasına göre fedakarca görevinin başında. Emniyet ve jandarma personelimiz 24 saat esasına göre sürekli sahadalar. Denetim ekiplerimiz sürekli sahada. İnsanüstü gayretle mücadele ediliyor. Vatandaşlarımızdan istirhamımız kurallara uymayla ilgili üzerine düşen vazifeyi yerine getirirse inşallah bu korona virüs belasını da bertaraf etmiş oluruz."

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