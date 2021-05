Safranbolu öğrenci velileri ile online buluşmalar devam ediyor

Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, pandemi süresince gerçekleştirilen veli buluşmalarına devam ediyor.

Mustafa Antepoğlu İlkokulu velileri ile gerçekleştirilen buluşmanın açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü Vedad Öztürk, velilerin gösterdikleri yoğun ilgiden dolayı velilere teşekkür etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş de öğrenci velileri ile gerçekleştirilen programda yaptığı konuşmasında, her öğrencinin değerli ve özel olduğuna, ilgi ve kabiliyetlerinin farklı olduğuna vurgu yaptı.

Gümüş, geleceğin teminatı olan çocukları sadece kendi çağının şartlarına göre değil geleceğin dünyasına göre hazırlamanın gerekliliğine işaret etti. Dünyanın hızla değiştiğini ve dönüştüğünü belirterek, bu değişim ve dönüşümü iyi okuyup çocukları geleceğe daha emin adımlarla ve her yönden donanımlı bir şekilde hazırlama sorumluluklarının bulunduğunu belirten Gümüş, çocuklara en az 20 yıl sonrasının mesleklerine uygun bir yol haritası çizmenin ve onlarda bir gelecek vizyonu oluşturmanın hem onların geleceği hem de ülkenin kalkınması açısından önemli olduğunu söyledi.

Gümüş, konuşmasının sonunda velilerden, her gün en az yarım saat çocukları ile birlikte kitap okumalarını, çocukları ile daha kaliteli bir zaman geçirmelerini ve Ramazan Bayramı'nda çocuklarını akrabalarından ve aile büyüklerini arayarak bayramlarını tebrik etmeleri hususunda teşvik etmelerini istedi.

Özellikle uzaktan eğitim sürecinde gösterdikleri gayret, sabır ve desteklerinden dolayı velilere teşekkür ederek hayırlı bayramlar dileyen Gümüş, çevrim içi gerçekleştirilen veli buluşmasının son bölümünde velilerle tek tek görüşerek öneri ve düşüncelerini aldı, sorularını cevaplandırdı.

