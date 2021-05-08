2. Lig: Kardemir Karabükspor: 2 - Kırşehir Belediyespor: 2

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

2. Lig: Kardemir Karabükspor: 2 - Kırşehir Belediyespor: 2

İHA

2. Lig: Kardemir Karabükspor: 2 - Kırşehir Belediyespor: 2

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Kardemir Karabükspor, ligin 38. haftasında sahasında konuk ettiği Kırşehir Belediyespor ile 22 berabere kaldı.
Stat: Dr. Necmettin Şeyoğlu
Hakemler: Alkan Parsak xx, Hakan Akkaynak xx, Yunus Yıldız xx
Kardemir Karabükspor: Olcay xx, Sezer xx, Emre xx, Serkan xx, Ahmet Enes xx (Ali Kemal dk. 79 x), Furkan x, Ömer Yaylacı xx, Ömer Yılmaz xx, Mustafa xx, Berk xx, Yasin xx (Hasan dk. 90 ?)
Kırşehir Belediyespor: Tarık xx, Erbay xx, Bilal xx (Ömer dk. 57 x), Nuri xx, Sabit xx (Batuhan dk. 83 ?), Hakan Yavuz xx, Furkan xx (Abdulkadir dk. 72 x), İsmail x (Üstün dk. 57 xx), Oğuzhan xx, Şerif xx (Ali dk. 57 x), Hakan xx
Gol : Emre (dk. 30, 52 pen.) (Karabükspor), Nuri (dk. 4), Ali Kucik (dk. 87) (Kırşehir Belediyepor)
Sarı Kartlar : Emre, Olcay (Karabükspor), Oğuzhan, Ali, Erbay (Kırşehir Belediyespor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karabük´te pazar kuyruğu  
YEREL HABERLER Karabük´te pazar kuyruğu  
Vali Gürel, pazar yerlerini denetledi
YEREL HABERLER Vali Gürel, pazar yerlerini denetledi
Safranbolu öğrenci velileri ile online buluşmalar devam ediyor
YEREL HABERLER Safranbolu öğrenci velileri ile online buluşmalar ...
Karabük’te vaka sayılarının minimum seviyeye inmesi bekleniyor Karabük Valisi Fuat Gürel, "Diğer illerdeki düşüşe oranla bizim de vaka sayılarımız düşmeye başladı"
YEREL HABERLER Karabük’te vaka sayılarının minimum seviyeye inmesi ...
‘Askıda köfte’ uygulaması Ramazan'da büyük ilgi görüyor 6 kişi ile başladıkları uygulamada 200 kişiye ulaştılar
YEREL HABERLER ‘Askıda köfte’ uygulaması Ramazan'da büyük ilgi ...
Karantina yurdundan kaçışları 12 saat sürdü
YEREL HABERLER Karantina yurdundan kaçışları 12 saat sürdü
Vali Gürel, Trafik Haftası’nda kural ihlali yapan sürücüleri uyardı Karabük'te 2019-2020 yıllarında yaralamalı ve ölümlü kazalarda yüzde 49 oranında azalma görüldü
YEREL HABERLER Vali Gürel, Trafik Haftası’nda kural ihlali yapan ...
Su kuyusunda mahsur kalan köpekleri itfaiye ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Su kuyusunda mahsur kalan köpekleri itfaiye ekipleri ...
Safranbolu'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Safranbolu'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
KARDEMİR Yönetim Kurulu Üyesi Güleç’ten işlem yasağı açıklaması
YEREL HABERLER KARDEMİR Yönetim Kurulu Üyesi Güleç’ten işlem yasağı ...
İş Güvenliği Haftası'nda KARDEMİR ve Karabük Belediyesi'nden kurtarma tatbikatı
YEREL HABERLER İş Güvenliği Haftası'nda KARDEMİR ve Karabük ...
Gizemli hayırsever 10 bakkalda daha veresiye defterlerindeki borçları kapattı Veresiye defterlerindeki borçları ödeyen hayırsever hem esnafı hem de vatandaşları rahatlattı
YEREL HABERLER Gizemli hayırsever 10 bakkalda daha veresiye ...
Karabük’te 2 daireye kumar operasyonu: 14 kişiye 29 bin 968 TL ceza kesildi
YEREL HABERLER Karabük’te 2 daireye kumar operasyonu: 14 kişiye 29 ...
Karabük’te tarımsal sulama kanal çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Karabük’te tarımsal sulama kanal çalışmaları sürüyor