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(ÖZEL) Karadeniz ekibi Erkekler Hentbol Süper Ligi’ne yükselmeyi kolbastı ile kutladı

İHA

(ÖZEL) Karadeniz ekibi Erkekler Hentbol Süper Ligi’ne yükselmeyi kolbastı ile kutladı

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Erkekler 1. Lig'de yer alan Karabük Yenişehir GSK, Trabzon Büyükşehir Belediyespor’a 3641 mağlup olurken Trabzon ekibi Türkiye Hentbol Erkekler Süper Ligi’ne yükselmenin sevincini kolbastı ile yaşadı.
THF Erkekler 1. Lig’in son haftasında Yeni Mahalle Spor Salonu’nda saat 13.00’te Trabzon Büyükşehir Belediyespor ile karşı karşıya gelen Karabük Yenişehir GSK ilk yarısını 1522 geride kapattığı mücadeleyi 3641’lik skorla kaybetti.
THF Erkekler 1.Lig’in ilk sırasında yer alan Eskişehir Orman SK ve ikinci sırada yer alan Yeni Mamak GSK’nın ardından ligi üçüncü sırada bitiren Trabzon Büyükşehir Belediyespor Türkiye Hentbol Erkekler Süper Ligi’ne yükseldi. Karşılaşmanın sonunda takımlar birbirini tebrik etmesinin ardından kalabalık bir kafile ile Karabük’e gelen Trabzon temsilcisi şampiyonluk sevincini doyasıya yaşadı.
Trabzon Büyükşehir Belediyespor önce tezahüratlarla eğlenirken sonrasında kolbastı oynadı. Kutlamalar kendi kulüplerinin düzenlediği madalya ve kupa seremonisi ile devam ederken şampiyonluk fotoğrafı çekilmek ile son buldu.

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