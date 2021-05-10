Türk Kızılay gönüllüleri 3 bin 500 ihtiyaç sahibi aileye ulaştı

Türk Kızılay Karabük Şubesi gönüllüler Ramazan başlangıcından itibaren 3 bin 500 ihtiyaç sahibi aileye kumanya ve zekat dağıtımı yaptı.

Türk Kızılay Karabük Şubesi gönüllüleri bu Ramazan ayında da ihtiyaç sahibi aileleri unutmadı. Aralarında, gazeteci, doktor ve esnafın bulunduğu Kızılay gönülleri iftar öncesi 3 bin pide ve tatlı dağıtımı yaptı. Gönüllüler Ramazan ayı boyunca 3 bin 500 aileye ulaşarak kumanya ve zekat dağıtırken, çocuklara balon ve çikolata dağıtarak sevindirdi.

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