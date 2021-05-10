112’yi meşgul edip asılsız ihbarda bulununca 412 TL ceza kesildi

Karabük’te 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak asılsız ihbarda bulunan bir kişiye 412 TL idari para cezası kesildi.
Karabük’te 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak asılsız ihbarda bulunarak, sürekli meşgul eden bir kişiye, kamu hizmetlerinin düzenli, süratli, etkin ve ekonomik yürütülmesine engel olması nedeniyle İl Merkez Jandarma Komutanlığı’nca 412 TL idari para cezası uygulanmıştır.
Jandarma ekipleri, yapılan asılsız ihbar ve gereksiz çağrılar acil yardıma ihtiyacı olan vatandaşların talep ve şikâyetlerinin süratle ve zamanında karşılanamamasına neden olduğunu da ifade ederek, belirtilen nedenlerle arzu edilenin aksine davrananlar hakkında bundan sonra da idari para cezasının yanı sıra gerektiğinde adli makamlara suç duyurusunda da bulunulacağı hatırlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.