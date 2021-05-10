Karşılaştıkları yavru ayıyı evine davet etti

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Karabük’te köylüler orman yolunda karşılaştıkları yavru ayıyı cep telefonu ile görüntüleyip eve davet ettiler.

Merkeze bağlı Arıcak Köyü’nde orman yolunda gezinen vatandaşlar yavru ayı ile karşılaştı. O anları cep telefonu ile kaydeden vatandaşlara bir süre bakan yavru ayı orman içerisine kaçarak kendini kaybettirdi. Görüntülerde bir vatandaşın ayıya “Gel eve gidelim” diyerek evine davet etmesi güldürdü.

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