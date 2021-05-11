Safranbolu'da "Yazarlık Atölyesi" Projesi

Karabük Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde başlatılan ve geleceğin yazarlarını yetiştirmeyi hedefleyen "Yazarlık Atölyesi" Projesi tanıtım ve tanışma toplantısı çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Safranbolu'da okullarda görev yapan edebiyat öğretmenleri, proje destek veren Karabük Üniversite (KBÜ) öğretim görevlileri projede yer alan lise öğrencilerinin katıldığı toplantıda tanışma ve projenin aşamaları ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, toplantıda yaptığı konuşmada, Safranbolu'nun eğitim, tarih, kültür, turizm ve sanat kenti olduğunu vurguladı. Bu proje ile hem şehrin bu özelliklerine katkı sağlamayı hem de geleceğin yazarlarını ve şairlerini yetiştirmeyi hedeflediklerini ifade eden Gümüş, "Yazarlık Atölyesi" Projesinin ilçedeki öğrencilerin sosyal, zihinsel ve sanatsal gelişimine önemli katkılar sunacağını, öğrencileri okuma ve yazmaya özendireceğini kaydetti.

İlçedeki liselerde yazma beceri ve yeteneği bulunan gönüllü öğrencinin yer aldığı projede, öğrencilere alanında uzman kişiler tarafından yazarlık eğitimleri verilmesi, yazar ve şairlerle öğrencileri buluşturma, öykü, deneme, şiir gibi farklı alanlarda atölye çalışmaları ve proje süresince yazılan eserlerin yayımlanması gibi çalışma ve etkinlikler yer alıyor.

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