KBÜ’nün 16 projesine TÜBİTAK desteği

Üniversitelerde öğrenim görmekte olan lisans öğrencilerini, projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik etmek amacıyla yürütülen “2209A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı”na katılan Karabük Üniversitesi’nin 16 projesi kabul edildi.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen 2209A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı 2020/2 bilimsel değerlendirme sonuçları açıklandı.

Karabük Üniversitesi Türkiye genelinde en çok başvuru yapan ilk 20 üniversite arasında yer alırken KBÜ öğrencilerinin danışman öğretim üyeleri eşliğinde hazırlanan 16 projesi destek almaya hak kazandı.

156 üniversitenin katıldığı programda KBÜ’nün destek aldığı projelerin 8’i Mühendislik Fakültesi, 4’ü Orman Fakültesi, 2’si Edebiyat Fakültesi, 1’i Safranbolu Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, 1’i Sağlık Bilimler Fakültesi öğrencileri tarafından hazırlandı.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat projeleri kabul gören öğrencileri ve destekleyen danışman öğretim üyelerini tebrik ederek başarılar diledi.

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