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MÜSİAD Karabük, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırılarını kınadı

İHA

MÜSİAD Karabük, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırılarını kınadı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Karabük Şubesi, İsrail'in Mescidi Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırılarını kınadı.
MÜSİAD Karabük Şube Başkanı Ahmet Nur, yaptığı açıklamada, İsrail işgal güçlerinin ve fanatik Yahudilerin Mescidi Aksa'yı işgal ederek sadece Filistinlilerin ibadet ve yaşam haklarını ellerinden almakla kalmayıp her üç semavi dinin ortak noktası olan Kudüs'te adeta devlet tarafından izlenen bir terörü dünyanın gözleri önünde sergilemekte olduğunu belirtti.
Mescidi Aksa'yı koruma adına dökülen her kanın tüm İslam aleminin üzerinde vebal olduğunu ifade eden Nur, “Mübarek Ramazan ayında kutsalımız ve ilk kıblemiz Mescidi Aksa’da Filistinli kardeşlerimize yönelik alçakça saldırarak zulmüne ara vermeyen işgalci İsrail'i bir kez daha lanetliyorum. Şehit olanlara Allah’tan rahmet, yaralanan kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Filistin halkının haklı davasının her daim yanındayız. Dünyanın tüm mazlumlarının yanında, tüm zalimlerinin karşısında olduğumuzu tekrar hatırlatmak isteriz. Ramazan Bayramını yaşadığımız bu günde uygulanan bu kasıtlı kışkırtma ve şiddetin seyircisi olmak, her Müslümanı ve insanı bu zulmün bir parçası da yapar. Müslümana bu aşamada düşen görev, Kur’anı Kerim’in emri üzerine; bu zulme karşı koymak ve bununla mücadele etmektir. Bizler iş dünyası olarak bu durum karşısında haklı tepkimizi, yine bize yakışır şekilde iktisadi olarak elbette göstermeliyiz. Başta tüm İslam dünyasını, insanı önceleyen dünyadaki tüm sivil toplum kuruluşlarını Mescidi Aksa’ya yönelik bu saldırılara sessiz kalmayıp gereken tüm adımları atmaya davet ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, Ramazan Bayramı'mızın tüm insanlığa sağlık, afiyet, huzur ve barış getirmesini, sevincimizin tohum olup toprağa düştüğünde yeni sevinçler yeşertmesini diliyorum. Allah’ın selamı, rahmeti, bereketi, bizlerle olsun. Ramazan Bayramı'mız mübarek olsun.” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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