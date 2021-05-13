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Prof. Dr. Akdur: "Engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmalıyız"

İHA

Prof. Dr. Akdur: "Engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmalıyız"

Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Recep Akdur, Engelliler Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada milyonlarca engelli vatandaşın yaşamlarını kolaylaştırmak için herkesin özenli olması gerektiğini söyledi.
Akdur, toplum olarak alınacak bazı önlemlerin ve dikkat edilecek bazı kuralların engelli nüfus artış oranını alt düzeyde tutacağına dikkat çekerek "Dikkat edilmesi gereken konuların başında trafik kazaları geliyor. Trafik kurallarına eksiksiz uyulmalı. Her yıl bir çok vatandaşımız trafik kazaları sonrası vefat ediyor, yaralanıyor ya da engelli olabiliyor" dedi.
Bebek ve çocukların araç içinde ön koltukta asla oturmaması gerektiğini belirten Akdur, arka koltukta, kurallara uygun bir şekilde ve emniyet kemeri takılı bebek ve çocuk koltuklarının kullanılmasının önemine değindi.
Ev kazalarının da özellikle bebek, çocuk ve yaşlılar için çok önemli sorunlara yol açtığına dikkat çeken Akdur, bir anlık dikkatsizliğin sonuçlarının çok üzücü olabileceğini belirtti.
Tütün kullanımı ve pasif içiciliğin birçok önemli sağlık sorununa yol açtığını vurgulayan Akdur şu uyarılarda bulundu:
"Sigara, elektronik sigara, puro, pipo ve nargile, göz sağlığı açısından da oldukça büyük risk taşıyor. Tütün kullanımı, sarı nokta hastalığını ve ilerleyen süreçte körlüğü tetikliyor. Gebelik öncesi ve gebelik döneminde anne adayının tütün kullanımı ve pasif içiciliği doğacak bebeğin sağlığı açısından çok çok büyük riskler taşıyor. Gebelik öncesi ve gebelik döneminde anne adayının beslenme şekliyle bebeğin gelişimi ve sağlığı açısından yakın bir ilişki var. Bu dönemde anne adayının yetersiz ve dengesiz beslenmesi, bebeklerde fiziksel ve zihinsel gelişim geriliğine yol açıyor. Yine bu dönemde yapılan tarama, test ve kontroller de oldukça önemli. Anne adayında D vitamini yetersizliği varsa bu durum bebek için bazı sorunlara yol açıyor. Yenidoğan bebeklerde fenilanin enzimi eksikliği sonucu ortaya çıkan ve ileri derecede zeka geriliğine neden olan fenilketonuri hastalığı erken teşhisle önlenebiliyor. Bebeklerin doğduktan ve beslenmeye başladıktan 24, 72 saat sonra topuklarından bir damla kanın alınması ve incelenmesi hastalığın erken teşhis ve tedavisini sağlıyor. Türkiye'de birçok bebek işitme kaybıyla doğuyor. İşitme kaybının saptanması açısından en kritik dönem yenidoğan dönemi. İşitme taramaları ile tespit edilen bebekler için tedavi gelişimi ve süreç çok olumlu ilerliyor. İyot yetersizliği birçok sağlık sorununa yol açıyor. Bu nedenle iyotlu tuz tüketimi önemli."

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