Karabük’te örtü altı yangını büyümeden söndürüldü

Karabük’te bulunan Kent Ormanı’nda çıkan örtü altı yangını büyümeden söndürüldü. Yangının sigara izmaritinde çıktığı tahmin ediliyor.

Edinilen bilgiye göre, Şirinevler Mahallesi Kemal Atalay Caddesi üzerinde bulunan Kent Ormanı’nda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ormandan yükselen dumanları fark eden vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve arazözler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını büyümeden kontrol altına alındı. Yaklaşık 100 metrekare alanın zarar görmesine neden olan yangın soğutma çalışmaları ile tamamen söndürüldü.

Ekipler olayla ilgili inceleme başlatırken, yangının ormanda yürüyüş yapan vatandaş tarafından atılan sigara izmariti sonrası çıktığı düşünülüyor.

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