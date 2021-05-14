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Osmanlı kenti Safranbolu tam kapanmada bayramı kuş cıvıltılarıyla geçiriyor

İHA

Osmanlı kenti Safranbolu tam kapanmada bayramı kuş cıvıltılarıyla geçiriyor

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan ve "en iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Türkiye’deki korunması gereken yaklaşık 50 bin kültür ve tabiat varlığının bin 125’ini barındıran Safranbolu ilçesi, tam kapanmada Ramazan Bayramı’nı kuş cıvıltıları ile geçiriyor.
Osmanlı mimarisini, şehir hayatını ve kültürünü yansıtması dolayısıyla "Osmanlı’nın parmak izi" olarak adlandırılan tarihi ilçe, korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nda uygulanan tam kapanma nedeniyle boş kaldı. Osmanlı döneminden kalma han, hamam, konak, çeşme, cami ve köprülerle "açık hava müzesini" andıran Safranbolu, özellikle bayram günlerinde binlerce yerli ve yabancı turist ağırlıyordu.
"Korumanın başkenti" unvanıyla anılan tarihi ilçe, insanların sokaklarında zamanda yolculuğa çıktığı o eski günlerine dönmeyi bekliyor.
3 bin yıllık bir geçmişe sahip olan ve Türkiye’de kent ölçeğinde UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde tek yer olma özelliği taşıyan Safranbolu sokakları, bayramı kuş sesleri ve cıvıltıları eşliğinde sakin geçiriyor.

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