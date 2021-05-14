İl Jandarma Komutanlığı’ndan anlamlı bağış

İki takım daha Süper Lig'e veda etti!

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Karabük İl Jandarma Komutanlığı'ndan bayramda anlamlı bağış.

İl Jandarma Komutanı Albay Bahtiyar Yılmaz ve personeli 1016 Mayıs Engelliler Günü ve Ramazan Bayramını ihtiyaç sahibi bir engelliye akülü sandalye hediye ederek engelli vatandaşa çifte mutluluk yaşattı.

Türkiye Sakatlar Derneği Karabük Şube Başkanı Muhittin Yılmaz, bu anlamlı hediyeyi ihtiyaç sahibi engelli kardeşlerine verdiklerinden dolayısıyla İl Jandarma komutanı ve personeline teşekkür etti.

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