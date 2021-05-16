Karabük´te balkonlarda şampiyonluk kutlandı 

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Yasin ALDEMİR/KARABÜK, (DHA)- BEŞİKTAŞ´ın Göztepe´yi 2-1 mağlup ederek şampiyon olmasının ardından Karabük´te taraftarlar balkonlarında ve pencerelerinde şampiyonluğu kutladı.

Süper Lig´in son haftasında Göztepe´yle karşılaşan Beşiktaş, rakibini 2-1 mağlup ederek mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlılar 16´ncı şampiyonluğuna imza attı. Karabük´te, Beşiktaş taraftarları kurallara uydu ve şampiyonluk sevincini balkon ve pencerelerine çıkarak kutladı. Kent merkezinde ve ilçelerde çok sayıda polis önlem alırken, kutlamalara müsaade edilmedi. DHA-Spor Türkiye-Karabük / Merkez Yasin ALDEMİR

2021-05-16 00:33:08



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