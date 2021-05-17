Dolu yağışı etkili oldu

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde fındık büyüklüğünde dolu yağdı. İlçeye bağlı Karaşar köyünde başlayan yağmur yerini doluya bıraktı. Yollardaki sürücüler, zor anlar yaşadı. Yağan dolu sonrası bölge beyaza büründü. Bir sürücü otomobilinin üzerini ve bölgeyi beyaza bürüyen doluyu cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.