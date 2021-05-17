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Karabük Hukukçular Derneği:” Terör devleti İsrail saldırılarına son vermeli”

İHA

Karabük Hukukçular Derneği:” Terör devleti İsrail saldırılarına son vermeli”

Hukukçular Derneği Karabük İl Temsilcisi Av. Mehmet Sarı, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki göstererek, İsrail’in insanlık dışı saldırılarına son vermesi gerektiğini söyledi.
Hukukçular Derneği Karabük İl Temsilcisi Av. Mehmet Sarı, "Müslümanların ilk kıblesi olan Mescidi Aksa, Kudüs ve Filistin toprakları 1948 yılından beri İsrail terör devletinin işgali altındadır. Her Ramazan ayında olduğu gibi bu yıl da ramazan ayının başlangıcında İsrail terör devleti, Filistin halkına saldırmaktan geri durmamıştır. Nitekim Ramazan ayının son cuması olan 7 Mayıs günü Mescidi Aksa’da namaz kılmak üzere toplanan sivillere orantısız güç kullanarak saldırmıştır. İsrail terör devleti saldırılarına Gazze’de devam etmiş ve bu saldırılarda 41’i çocuk ve 23’ü kadın olmak üzere 145 sivil Filistinli şehit olmuş bin 100 kişi ise yaralanmıştır" dedi.
Hukukçular olarak bu hak gaspına ve hukuksuz saldırılara karşı üzerlerine düşen görevi yerine getirmeye hazır olduklarını belirten Sarı, "Terör devleti İsrail Filistinli kardeşlerimizin haklarını uluslararası hukuk ilkelerini çiğneyerek gasp etmektedir ve biz bu gidişata bir dur demedikçe gasp etmeye devam edecektir. Hukukçular olarak bu hak gaspına ve hukuksuz saldırılara karşı üzerimize düşen görevi yerine getirmeye hazırız. Bu nedenle tam şu anda İstanbul, Kudüs, Cenevre, Londra ve New York başta olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki şehirlerde bulunan hukukçular olarak tüm insanlığın vicdanı adına Filistin halkının sesini duymak ve duyurmak için toplanmış bulunmaktayız" diye konuştu.
Hakkın ve adaletin savunucusu avukatlar olarak tüm uluslararası örgütleri ve vicdan sahibi Hristiyan ve Yahudileri çağrıları yerine getirmeye davet ettiklerini kaydeden Sarı, "İsrail terör devleti hukuksuz ve insanlık dışı saldırılarına derhal son vermelidir. İsrail terör devletinin Şeyh Cerrah bölgesi başta olmak üzere Doğu Kudüs ve Batı Şeria’da yaşayan Filistinlilerin mülkiyet haklarına karşı gerçekleştirmiş olduğu haksız ve hukuksuz saldırıları ve işgali sona erdirilmelidir. İsrail terör devleti Gazze’ye uyguladığı hukuksuz ablukayı derhal kaldırmalıdır. Filistin halkına karşı savaş, soykırım ve insanlığa karşı suç işlemekte olan İsrailli yetkililer uluslararası ceza mahkemesinde yargılanmalıdır. Bu suçlar yeryüzünde işlenmiş en ciddi ve ağır suçlardan olup dünya barış ve güvenliğini tehdit etmesi nedeniyle BM güvenlik konseyi İsrail terör devlerine karşı yaptırım uygulamalıdır. İsrail terör devletinin 2010 yılında abluka altındaki Gazze’ye insani yardım taşıyan Mavi Marmara gemisindeki 10 Türk vatandaşının şehit olmasıyla sonuçlanan saldırısı nedeniyle İsrailli yetkililer hakkında ülkemizde başlatılmış olan ceza yargılamasına devam edilmelidir. Dünya üzerinde sayısı bir buçuk milyarı aşan tüm Müslüman halkları üzerindeki ölü toprağını atmalı, Filistin meselesi hakkında kayıtsız şartsız tek vücut tek ses olmalıdır. Bizler
Hukukçular Derneği ve vicdan sahibi hukukçular olarak, İsrail terör devletinin saldırılarını lanetliyor ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş ve yargı mercilerine başvuruda bulunarak taleplerimizin yerine getirilmesi için sürecin takipçi olacağımızı taahhüt ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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