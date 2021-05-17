Karabük’te “tam kapanma” sona erdi, postane ve bankalarda kuyruk oluştu ‘Kademeli normalleşme’ ile Karabük’te insan hareketliliği arttı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Karabük’te 17 günlük “tam kapanma” sürecinin sona ermesinin ardından kent merkezinde insan hareketliliği arttı.

Karabük’te yeni tip korona virüs (Covid19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinin sona ermesi ile hareketlilik arttı. ‘Kademeli normalleşme’ sürecinin ardından kentin en işlek caddesi olan Kemal Güneş Caddesi’nde yoğunluk gözlemlendi.

Öte yandan, polis ekiplerinin denetimlerini sürdürdüğü kentteki postane ve bankalarda işlem yapmak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.