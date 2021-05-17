Mezarlıktaki tesis inşaatı durdurulunca köylüler şükür namazı kıldı



Yasin ALDEMİR/SAFRANBOLU (Karabük), (DHA)KARABÜK´ün Safranbolu ilçesine bağlı Tokatlı köyünde, mezarlığa hafriyat döküldüğü, içindeki mescidin de restorana dönüştürüldüğü iddiasıyla ilgili incelemede bulunan Safranbolu Kaymakamlığı, çalışmaları durdurarak, kiracıya ait eşyayı dışarı çıkarttırdı. Kaymakamlığın kararının sevincini yaşayan köylüler de şükür namazı kıldı.

Safranbolu ilçesine bağlı Tokatlı köyünde, mezarlığa hafriyat döküldüğü, içindeki mescidin de restorana dönüştürüldüğü iddiası üzerine 22 Nisan günü bir araya gelen köylüler, muhtara tepki gösterdi. Köylüler ile muhtar Şevki Alper ve yakınları arasında çıkan tartışma kısa sürede tekme tokat kavgaya dönüştü. Bu sırada kadınlar araya girip, tarafları ayırmaya çalıştı. İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri tarafları ayırdı.

Yaşanan olayın ardından ve köylülerin şikayeti üzerine incelemelerde bulunan Safranbolu Kaymakamlığı, çalışmaları durdurdu. Safranbolu Kaymakamlığı yazılı açıklama yaparak konuyla ilgili şöyle dedi:

"Mesire alanının Tokatlı Köyü tarafından 3. kişilere kiraya verilmesi ile ilgili olarak, 15 Haziran 2019 tarihinde Tokatlı Köyü Muhtarlığı'nca ihaleye çıkılıp 7 istekli arasından en uygun teklifi veren Hakkı Can Eroğlu ile 5 Ağustos 2019 tarihinde sözleşme imzalandığı, tespit edilmiştir. Mezarlık ile mesire alanında yaşanılan tartışmada bahse konu, geçmişte mescit olarak kullanıldığı iddia edilen yapı, köy tüzel kişiliğine tahsis edilen alan içerisinde olduğu, yani B tipi mesire alanının içerisinde olmadığı tespit edilmiş olup, mescit ve yanındaki bina, köy muhtarlığının uhdesinde olduğu Tokatlı köyü muhtarlığına Safranbolu Kaymakamlığımız tarafından bildirilmiştir. Safranbolu Kaymakamlığımız tarafından Tokatlı Köyü muhtarlığına verilen, yazılı ve sözlü talimatlarla, bahse konu binadaki, müstecire ait eşya çıkarılmıştır ve şikayet dilekçesinde bahsi geçen konularla ilgili olarak, yapılacak tahkikat sonuçlanana kadar, mezarlık alanında bulunan mescit ve binayla ilgili tüm işlemlerin durdurulması ve kullanımının sonlandırılması da verilen talimatlar içerisinde ayrıca belirtilmiştir. Yapılan idari araştırma ve soruşturmanın hitamında kamuoyuna bilgi verilecektir."

Kaymakamlığın açıklamasının sevincini yaşayan köylüler, restorana dönüştürüldüğü iddia edilen mescidin yanında şükür namazı kıldı. Köylülerden Mehmet Bal, `´Köyümüzdeki mescidi ve mezarlıklarımızı geri istiyoruz. Buraya restoran, kafe istemiyoruz. Kaymakamlık açıklama yaptı biz çok teşekkür ediyoruz. Buraları mühürlediler, hiç olmasa olaya devletimiz el attı. Kimse buralarda gayrimeşru iş yapamaz. Vatandaşlar olarak mescidimize ve mezarlılarımıza kavuşma ümidiyle şükür namazı kıldık. Devlet büyüklerimize, adalete ve devletimize güveniyoruz." dedi.

İsmail Çetinkaya ise, "Safranbolu Kaymakamına 40 dilekçe verdik. Ardından valimiz bizi kabul etti ve valimize de köyün sorunlarını anlattığımız köyde olan usulsüzlükler ile ilgili 2 sayfa dilekçe sunduk. İçişleri Bakanlığımız buraya bir müfettiş göndersin. Biz burada ki mescidimizi, buradaki çeşmelerimizi, aşağı mezarlıkta zarar gören mezarlarımızın üzerinde hafriyatın kaldırılmasını istiyoruz" diye konuştu.

DHA-Genel Türkiye-Karabük / Safranbolu Yasin ALDEMİR

2021-05-17 16:34:19



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