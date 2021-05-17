DATÜB'den Almatı Başkonsolosu Akıncı ile bir araya geldi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar, Almatı Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı'yı makamında ziyaret etti.

Ziyarette Genel Sekreter Fuat Uçar, Başkonsolos Akıncı'ya DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov başkanlığında Ahıskalı Türklerin toplum halde yaşadıkları ülkelerde ve Türkiye'de DATÜB olarak yapılan çalışmalar hakkında bilgi verirdi.

Almatı Başkonsolsoluğu Din Hizmetleri Ataşesi Emrullah Üzüm'ün de hazır bulunduğu görüşme sonrası birlikte hatıra fotoğrafı çektirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.