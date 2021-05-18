Kazada yaralanan annesinin sedyede kucağından inmedi Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 7 yaralı

KarabükYenice karayolu üzerinde tünel girişinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, biri çocuk 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Karabük Yenice Karayolu Alaçamkaya tünelinde meydana geldi. Yenice istikametinden Karabük’e seyir halinde olan Hasan Özgün idaresindeki 42 AHV 728 plakalı Peugeot marka otomobil ile karşı istikametten gelmekte olan Ümit Bahadır (44) idaresindeki 78 SV 324 plakalı Tofaş marka otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 ekipleri, AFAD ve Yenice Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşlarında yardımı ile otomobillerden çıkarılan, Hasan Özgün, Zühre Özgün, 2.5 yaşındaki Asel Özgün, Ümit Bahadır, Necla Dedeoğlu, Şahin Dedeoğlu, Ahmet Karakuş ve Halil Karakuş yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan Ahmet Karakuş, hastanede yapılan müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Öte yandan yaşanan kaza sonrası yaralanan ve büyük korku yaşayan 2.5 yaşındaki Asel Özgün ise, sedye üzerinde annesine sarılarak hastaneye geldi.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlatırken, kazadan dolayı uzun kuyrukların oluştuğu kara yolu araçların kaldırılması ile yeniden trafiğe açıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.