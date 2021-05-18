Tünelde 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı



Yasin ALDEMİR/KARABÜK, (DHA)KARABÜK´te, tünelde 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında, Karabük ile Yenice ilçesi arasındaki Alaçamkaya Tüneli'nde meydana geldi. Hasan Özgün idaresindeki 42 AHV 728 plakalı otomobil ile Ümit Bahadır idaresindeki 78 SV 324 plakalı otomobil, tünelin içerisinde çarpıştı. Kazada her iki araçtaki Hasan Özgün, Zühre Özgün, Asel Özgün (2), Ümit Bahadır, Necla Dedeoğlu, Şahin Dedeoğlu, Ahmet Karakuş ve Halil Karakuş yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri geldi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ahmet Karakuş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Karabük / Merkez Yasin ALDEMİR

2021-05-18 13:06:59



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