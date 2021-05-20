Polis memuru motosikletin devrilmesi sonucu yaralandı

Karabük’te, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği motosiklet devrildi. Kazada polis memuru olan sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Beşbinevler 75. Yıl Mahallesi 36. Cadde'de meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan polis memuru Bekir T.(26) idaresindeki 78 SG 857 plakalı motosiklet, 78 AB 127 plakalı otomobile çarpmamak için manevra yaptığı sırada kontrolden çıkıp devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, yaralı polis memurunun izinli olduğu öğrenildi.

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