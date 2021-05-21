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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KARDEMİR'in notu yüksek

İHA

KARDEMİR'in notu yüksek

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş (KARDEMİR), Japan Credit Rating Agency grup şirketi JCR Avrasya Derecelendirme tarafından konsolide mali veriler üzerinden değerlendirildi.
Şirketten yapılan açıklamada, özellikle 2021 yılı ilk çeyreğinde, piyasaların beklentisi üzerinde kar açıklamasıyla öne çıkan şirketin, güvenilir ve sürdürülebilir yapısını pekiştirdiği belirtildi.
Açıklamada, "Yerel pazarda güçlü mevcudiyet ve sektör tecrübesi, yerel ve uluslararası düzeyde güvenilir ve köklü iş ilişkilerinin kurulması, 2020 4. çeyrek ve 2021 yılı 1. çeyrek boyunca güçlü satış gelirleri ve FAVÖK büyümesini sürdürmesi, yüksek kar üretimi, etkin bilanço yönetimi, güçlü nakit akışı ile desteklenen sağlam mali yapısı, Sermaye Piyasası Kanununa tabi bir kurum olarak kurumsal yönetim ilkeleri ışığında şeffaflığının artması, dış etkenlerdeki dalgalanmaların gelir ve karlılık rakamlarını etkilemesi, Covid19 salgını ile süregelen küresel ekonomik yavaşlamanın çelik fiyatlarını, talebi ve yatırım planlarını etkilemesi gibi kriterler göz önüne alınarak derecelendirmeler yapılmıştır" denildi.
Yapılan değerlendirmede şirketin, uzun vadeli uluslararası yabancı para BB+, uzun vadeli uluslararası yerel para notu BB+, uzun vadeli ulusal notu AA, kısa vadeli uluslararası yabancı para B, kısa vadeli uluslararası yerel para notu B, kısa vadeli ulusal notu A, desteklenme notu 2 ortaklardan bağımsızlık notu A olarak açıklandı.
Derecelendirme şirketinin değerlendirmesinde, operasyonel alandaki iyileşmenin yanı sıra ürün satış fiyatının artışının etkisiyle ve operasyonel verimlilikle karlılıkta artış dikkat çekmekte olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Operasyonel nakit oluşturma, üretim kapasitesinin öngörülebilir seviyeye gelmesi, borç düzeyinin azalması ve yabancı para pozisyonu kaynaklı risklerde azalma, demiryolu tekerleği yatırımından ve mühendislik çeliği ürünlerinden beklenen yüksek kar marjı, sektördeki konumlanan pazar payı, nakit akımının likidite yönetimini kolaylaştırması, varlık kalitesi, azalan yatırım maliyeti, kurumsallaşmaya yönelik sürdürülebilirlik politikaları, güçlü ve istikrarlı yönetim kadrosuyla alınan notların yüksekliği Kardemir’in güçlü finansal ve kurumsal yapısını ortaya koydu. JCR Avrasya’nın yapmış olduğu değerlendirmeyle, yönetim kurulumuz, profesyonel üst yönetimimiz ve tüm çalışanlarımızla Kardemir’in daha şeffaf, inovatif, sürdürülebilir, yatırımcı dostu güvenilir bir şirket haline dönüşümüne devam edeceğini belirtmek isteriz."

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