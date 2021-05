İtfaiyecilere araçta yaralı kurtarma tatbikatı

Karabük Belediyesi itfaiye erleri, olası bir trafik kazasında sıkışan yaralıyı can kaybı yaşanmadan en kısa sürece kurtarmak için uygulamalı tatbikat gerçekleştirdi.

Karabük Belediyesi’ne İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, olası bir kazalarda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yapılacak kurtarma çalışmaları için uygulamalı olarak hurdaya çıkmış araçlarda tatbikat yaparak kendilerini sürekli hazır halde tutuyor. Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürü Koray Korkut, yaptıkları tatbikat ve eğitimlerle olaya kısa sürede müdahale ederek can kayıplarını engellemeyi amaçladıklarını söyledi.

Korkut, yangın, kaza gibi olaylarda önceliklerinin hızlı müdahale ve olası can kayıplarını engellemek için sürekli eğitim ve uygulamalı tatbikatlar yaptıklarını kaydederek, “ Daha önce olası bir yangın mahsur kalan kişileri kurtarmaya yönelik belli periyotlarda tatbikatlarımızı kendi sahamızda icra ediyoruz. Bu sefer olası bir kazada araç içinde sıkışan yaralıların kurtarılması yönünde arkadaşlarımıza uygulamalı olarak tatbikat icra ettik. Çünkü bir can var, kurtarılması gerekiyor. O canı en kısa sürede kurtarmak için reaksiyon süremizi hesapladık. 'Bunu nasıl geliştiririz?' diye bu tatbikatı yaptık. Zamanla yarışıyoruz." dedi.

