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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ovacık ilçesindeki entegre devlet hastanesi çalışmaları devam ediyor

İHA

Ovacık ilçesindeki entegre devlet hastanesi çalışmaları devam ediyor

AK Parti Karabük teşkilatı Ovacık ilçesine yaptığı ziyarette yapımı devam eden entegre devlet hastanesi inşaat çalışmalarını yerinde inceledi.
AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Karabük ve ilçelerinde sağlık alt yapısının yatırımlarla daha da güçlendiğini belirterek, "En güzel hizmetleri kente kazandırmanın mücadelesi içerisinde olmaya devam edeceğiz. Ovacık EntegreDevlet Hastanesi'nin tamamlanmasıyla hastanesi olmayan ilçe kalmayak" dedi.
AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz ise ilçedeki hastaneyi en kısa sürede vatandaşların hizmetine sunmayı planladıklarını aktardı.
İnceleme ziyaretine Ovacık Belediye Başkanı Yakup Narter, Ovacık İl Genel Meclis üyeleri Ahmet Tam ve Halil Aydın, AK Parti Ovacık İlçe Başkanı Ahmet Şahin ve AK Parti Karabük İl Başkan Yardımcısı Mehmet Deligöz de eşlik etti.

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