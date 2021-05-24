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Ehliyetsiz ve 261 promil alkollü olan sürücü kaza yaptı : 2 yaralı Geri geri seyrederken tel örgüleri yıkıp kaldırımda asılı kaldı

İHA

Ehliyetsiz ve 261 promil alkollü olan sürücü kaza yaptı : 2 yaralı Geri geri seyrederken tel örgüleri yıkıp kaldırımda asılı kaldı

Karabük’te yeni tip korona virüs (Covid19) tedbirlerini ihlal eden ve alkollü bir şekilde araç kullanan sürücünün kaza yapması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kaza, KarabükEskipazar karayolu Kemaloyman mevkiinde meydana geldi. Ehliyetsiz sürücü Ferhat G. yönetimindeki 78 SK 836 plakalı Tofaş marka otomobil, karayolunda geri geri seyrederken kontrolden çıkarak tel örgüleri yıkıp kaldırımda asılı kaldı. Kazada sürücü ile birlikte bulunan Ferhat M. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alındıktan sonra alkol testi yapılan sürücü Ferhat G. 261, yanındaki arkadaşı ise 152 promil alkollü çıktı.
Ehliyetsiz sürücüye alkolü araç kullanmaktan ceza kesilirken, öte yandan yeni tip korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle 2 kişi hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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