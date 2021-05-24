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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AFAD gönüllülerine sahada farkındalık eğitimi verildi

İHA

AFAD gönüllülerine sahada farkındalık eğitimi verildi

Karabük’ün Yenice ilçesinde AFAD gönüllülerine 2 gün boyunca sahada farkındalık eğitimi verildi.
Karabük’te AFAD Başkanlığı tarafından verilen eğitimi tamamlayanların gönüllü sayısı 186’ya ulaştı. Geçtiğimiz hafta çadır kurma ve yön bulma eğitimi alan AFAD gönüllüleri 20 kişilik gruplara ayrılarak Yenice ilçesinde 2 gün boyunca sahada farkındalık eğitimi aldı. Ihlamur Seyir Terası’nda verilen eğitimi başarı ile tamamlayan gönüllülere Destek AFAD Gönüllü Kimlik Kartı verilecek.
Eğitim 16 kilometrelik yürüyüşün ardından sona erdi.

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