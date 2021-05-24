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Safranbolu’da sokak hayvanları hem iyileştiriliyor hem sahiplendiriliyor

İHA

Safranbolu’da sokak hayvanları hem iyileştiriliyor hem sahiplendiriliyor

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bulunan Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilen sokak hayvanları, bakım ve tedavinin yanı sıra sahiplendiriliyor.
Safranbolu Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde sokak hayvanlarının bütün tedavi ve rehabilitasyon işlemleri gerçekleştirilmeye devam ediyor. Yakın bir zamana kadar bakımı yapılan 443 sokak hayvanı sahiplendirilerek yeni yuvalarına kavuşturuldu.

“Bölgenin en modern barınağında can dostlarımıza en iyi şekilde bakıyoruz” diyen Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, “Belediyemiz sınırları içerisinde hafta sonu besleme uygulamamıza da devam ediyoruz. 877 hasta hayvanın ameliyatını gerçekleştiren arkadaşlarımız tedavi süreçleri tamamlanan sokak hayvanlarının takibine de yapıyorlar. Bununla birlikte aşılama, küpeleme iç dış parazit gibi tedavileri ile mikroçip uygulamasından sonra 5199 sayılı hayvanları koruma kanunu gereği alındıkları ortama geri bırakılıyorlar” ifadelerine yer verdi.
Öte yandan merkezde Karabük Doğa Koruma ve Millî Parklar Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde çalışarak yaralı olarak gelen yaban hayvanlarının tedavi ve ameliyat işlemlerinin de yapıldığı bildirildi.

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