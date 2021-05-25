KBÜ’de Hemşirelik Haftası etkinliği

Karabük Üniversitesi Sağlık Bilimler Fakültesi Hemşirelik Bölümü tarafından düzenlenen Hemşirelik Haftası programı internet üzerinden çevrim içi olarak yapıldı.

KBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve Hemşirelik Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Nevin Onan programın açılışında yaptığı konuşmasında, Kovid19 pandemisi hemşirelik mesleği ve bakımını ön plana çıkarmış ve bu dönemde hemşireler hem klinik hem saha çalışmasında en önde yer aldığını söyledi.

Onan, “Hemşireler, Hayata dokunmanın sorumluğunu hayatlarından fedakârlık yaparak bilgi ve becerilerini kullanarak en iyi şekilde gerçekleştirmişlerdir. Tüm meslektaşlarıma şükranlarımı sunuyor, hayatını kaybeden meslektaşlarıma rahmet diliyorum.” dedi.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Özdemir ise konuşmasında şunları söyledi: “Hemşireler Günü denince aklıma iki isim geliyor Biri Gevher Nesibe diğeri Florence Nightingale. Biliyorsunuz hemşirelik anlamında önemli bir isimdir. Gevher Nesibe ilk Türk hemşiresi olarak tarihe geçmiştir. Florence Nightingale ülkemizde önemli çalışmalar yapmış ve hemşirelerin yetişmesine vesile olmuştur. Hemşirelik mesleği son derece önemli fedakârlık isteyen belli ilkeleri ve kuralları olan önemli mesleklerdendir. Hemşireler, görevini yerine getirirken hiçbir şekilde din, dil, ırk ve mezhep gözetmeksizin bütün insanlara hizmet etmektedir. Hemşireler bireyin ilk doğduğundan yanında oldukları gibi son nefesinde de en trajik anlarına tanıklık etmektedirler. Bilgi akıl ve yürekleriyle birçok hayata dokunurlar. Bu meslek; sabır, hoşgörü, şefkat, merhamet ve özellikle de insan sevgisi gerektirir. Hemşireler aldıkları toplum temelli ve yeterliliğe dayanan eğitimle hastalıkların tedavisinde olduğu kadar genel toplum sağlığının geliştirilmesinde de sorumluluk sahibi olan sağlık profesyonelleridir.”

Açılış konuşmalarının ardından Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulundan Dr. Öğretim Üyesi Selim Gök tarafından ney dinletisi sunuldu.

Hemşirelik Haftası münasebetiyle düzenlenen program panellerle devam etti. KBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Işıl Işık Andsoy’un moderatörlüğünü yaptığı panelde Thomas More College University of Saskatchewan’dan Dr. Anita Ogurlu “Kültür ve Sağlık” Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Sibel Gül ise “Pandemi ve Hemşirelik” konularında sunum yaptı.

Karabük Üniversitesi Hemşirelik Bölümünden mezun olan öğrenciler Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimler Fakültesi Arş. Gör. Rıdvan Doğan, Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Uzman Hemşire Barış Akgöz ve Sarıyer Merkez Aile Hekimliği Uzman Hemşire Emine Akdoğan da programda söz alıp günün anlam ve önemine binaen konuşma gerçekleştirdiler.

Hemşirelik Haftası kapsamında Yoga Eğitmeni Öğr. Gör. Nesrin Arslan tarafından yoga etkinliği de yapıldı.

Program, KBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrenci Temsilcisi ve Türkiye Hemşireler Derneği Öğrenci Komisyonu KBÜ Temsilcisi Yasemin Nur Barutçu kapanış konuşmasıyla sona erdi.

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