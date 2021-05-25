KBÜ’de Hemşirelik Haftası etkinliği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KBÜ’de Hemşirelik Haftası etkinliği

İHA

KBÜ’de Hemşirelik Haftası etkinliği

Karabük Üniversitesi Sağlık Bilimler Fakültesi Hemşirelik Bölümü tarafından düzenlenen Hemşirelik Haftası programı internet üzerinden çevrim içi olarak yapıldı.
KBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve Hemşirelik Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Nevin Onan programın açılışında yaptığı konuşmasında, Kovid19 pandemisi hemşirelik mesleği ve bakımını ön plana çıkarmış ve bu dönemde hemşireler hem klinik hem saha çalışmasında en önde yer aldığını söyledi.
Onan, “Hemşireler, Hayata dokunmanın sorumluğunu hayatlarından fedakârlık yaparak bilgi ve becerilerini kullanarak en iyi şekilde gerçekleştirmişlerdir. Tüm meslektaşlarıma şükranlarımı sunuyor, hayatını kaybeden meslektaşlarıma rahmet diliyorum.” dedi.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Özdemir ise konuşmasında şunları söyledi: “Hemşireler Günü denince aklıma iki isim geliyor Biri Gevher Nesibe diğeri Florence Nightingale. Biliyorsunuz hemşirelik anlamında önemli bir isimdir. Gevher Nesibe ilk Türk hemşiresi olarak tarihe geçmiştir. Florence Nightingale ülkemizde önemli çalışmalar yapmış ve hemşirelerin yetişmesine vesile olmuştur. Hemşirelik mesleği son derece önemli fedakârlık isteyen belli ilkeleri ve kuralları olan önemli mesleklerdendir. Hemşireler, görevini yerine getirirken hiçbir şekilde din, dil, ırk ve mezhep gözetmeksizin bütün insanlara hizmet etmektedir. Hemşireler bireyin ilk doğduğundan yanında oldukları gibi son nefesinde de en trajik anlarına tanıklık etmektedirler. Bilgi akıl ve yürekleriyle birçok hayata dokunurlar. Bu meslek; sabır, hoşgörü, şefkat, merhamet ve özellikle de insan sevgisi gerektirir. Hemşireler aldıkları toplum temelli ve yeterliliğe dayanan eğitimle hastalıkların tedavisinde olduğu kadar genel toplum sağlığının geliştirilmesinde de sorumluluk sahibi olan sağlık profesyonelleridir.”
Açılış konuşmalarının ardından Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulundan Dr. Öğretim Üyesi Selim Gök tarafından ney dinletisi sunuldu.
Hemşirelik Haftası münasebetiyle düzenlenen program panellerle devam etti. KBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Işıl Işık Andsoy’un moderatörlüğünü yaptığı panelde Thomas More College University of Saskatchewan’dan Dr. Anita Ogurlu “Kültür ve Sağlık” Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Sibel Gül ise “Pandemi ve Hemşirelik” konularında sunum yaptı.
Karabük Üniversitesi Hemşirelik Bölümünden mezun olan öğrenciler Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimler Fakültesi Arş. Gör. Rıdvan Doğan, Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Uzman Hemşire Barış Akgöz ve Sarıyer Merkez Aile Hekimliği Uzman Hemşire Emine Akdoğan da programda söz alıp günün anlam ve önemine binaen konuşma gerçekleştirdiler.
Hemşirelik Haftası kapsamında Yoga Eğitmeni Öğr. Gör. Nesrin Arslan tarafından yoga etkinliği de yapıldı.
Program, KBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrenci Temsilcisi ve Türkiye Hemşireler Derneği Öğrenci Komisyonu KBÜ Temsilcisi Yasemin Nur Barutçu kapanış konuşmasıyla sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Genel Sekreter Uzun, yurt inşaatında incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Genel Sekreter Uzun, yurt inşaatında incelemelerde ...
KARDEMİR’den Afganistan’a ilk demir yolu rayı ihracatı başladı
YEREL HABERLER KARDEMİR’den Afganistan’a ilk demir yolu rayı ...
DATÜB’den “YAŞAT” maratonuna tam destek
YEREL HABERLER DATÜB’den “YAŞAT” maratonuna tam destek
Otomobiller çarpıştı : 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobiller çarpıştı : 2 yaralı
Safranbolu’da sokak hayvanları hem iyileştiriliyor hem sahiplendiriliyor
YEREL HABERLER Safranbolu’da sokak hayvanları hem iyileştiriliyor ...
AFAD gönüllülerine sahada farkındalık eğitimi verildi
YEREL HABERLER AFAD gönüllülerine sahada farkındalık eğitimi verildi
Ehliyetsiz ve alkollü sürücü, kısıtlamayı ihlal edip kaza yaptı: 2 yaralı 
YEREL HABERLER Ehliyetsiz ve alkollü sürücü, kısıtlamayı ihlal edip ...
Doğa gezisinde bulduğu taş 45 milyon yıllık fosil çıktı
YEREL HABERLER Doğa gezisinde bulduğu taş 45 milyon yıllık fosil ...
Kediye çarpmamak için manevra yapınca devrildi
YEREL HABERLER Kediye çarpmamak için manevra yapınca devrildi
Ehliyetsiz ve 261 promil alkollü olan sürücü kaza yaptı : 2 yaralı Geri geri seyrederken tel örgüleri yıkıp kaldırımda asılı kaldı
YEREL HABERLER Ehliyetsiz ve 261 promil alkollü olan sürücü kaza ...
Ovacık ilçesindeki entegre devlet hastanesi çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Ovacık ilçesindeki entegre devlet hastanesi ...
Doğa gezisinde bulduğu taş 45 milyon yıllık fosil çıktı
YEREL HABERLER Doğa gezisinde bulduğu taş 45 milyon yıllık fosil ...