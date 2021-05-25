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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehitlerin hatıraları belgesel filmlerle yaşatılıyor

İHA

Şehitlerin hatıraları belgesel filmlerle yaşatılıyor

Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) tarafından Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü uğrunda şehadete ürüyen Ahıskalı Türk şehitlerin tanıtımı için oldukça önemli bir proje hayata geçiriliyor.
Proje ile ilgili bilgi veren DATÜB Basın Yayın Sorumlusu Mevlüt Işık, proje kapsamında Azerbaycan’ın Saatli, Sabirabad, Yevlah, Samuh, Şabran, Guba ve Zagatala illeri proje ekibi tarafından ziyaret edildiğini, bu illerden olan ve İkinci Karabağ Savaşı’nda şehit olan Ahıskalı Türk kahraman şehitlerin aileleri ile görüşme gerçekleştirilerek, onların kahramanlık hikayelerinin topluma tanıtılması yönünde belgesel filmler için söyleşiler yapıldığını bildirdi.
DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov’un 2126 Nisan 2021 tarihleri arasında Azerbaycan’ı ziyaret ettiğini de söyleyen Işık, bu sefer çerçevesinde Bakü’de yapılan resmi program sonrası, Saatli, Şabran ve Haçmaz illerinde şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelindiğini ve Genel Başkan Kassanov tarafından maddi ve gıda erzak yardımında bulunulduğunu da kaydetti.
Kassanov’un konuşmalarında, Azerbaycan’ın işgal altındaki vatan topraklarını kurtarmak için canlarını severek feda eden şehitleri hiçbir zaman unutmayacağını söylediğini de aktaran Işık, hayata geçirilen bu projenin de o fikrin bir parçası olduğunu ve bu proje kapsamında 9 Ahıskalı Türk şehidin hayatını konu alan belgesel filmler ile birlikte, yapılan video röportajların deşifre edilerek ayrıca belgesel kitap hazırlanacağını da ifade etti.

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