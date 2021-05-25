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Engelli asansörü yenilenmezse evine mahkum kalacak Kazada engelli kaldı, kısıtlı imkanlarla yapılan asansörün yenilenmesini bekliyor

İHA

Engelli asansörü yenilenmezse evine mahkum kalacak Kazada engelli kaldı, kısıtlı imkanlarla yapılan asansörün yenilenmesini bekliyor

Karabük’te geçirdiği kaza sonrası engelli kalan Erdal Daloğlu (46), kısıtlı imkanlarla yapılan ve zamanla halatların ezilmesi nedeniyle tehlike oluşturan asansörün yenilenmesi için hayırseverlerden yardım bekliyor.
Merkeze bağlı Cumayanı köyü’nde yaşayan 46 yaşındaki Erdal Daloğlu, 6 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonrası engelli kaldı. Bir süre yatağa mahkum kalan Daloğlu eşinin sırtında taşıması ile evinden dışarıya çıkabiliyordu. Eşine yük olduğunu düşünen vatandaş Türkiye Sakatlar Derneği Karabük Şubesi Başkanı Muhittin Yılmaz ile görüşerek yardım istedi.
Başkan Yılmaz, kısıtlı imkanlarla Daloğlu’nun dışarıya çıkabilmesi için evine vinç sistemi tarzında asansör yaptırdı. Yaklaşık 5 yıldır asansör sayesinde evinin dışarı çıkarken, yıllardır kullanılan asansörün halatlarında ezilme meydana geldi. Daloğlu tehlike oluşturduğu gerekçesiyle yaklaşık 4 aydır dışarıya çıkamıyor.
6 yıl önce geçirdiği kaza sonrası omuriliğinin zedelendiğini ve yatağa mahkum kaldığını belirten Erdal Daloğlu, “Hiçbir yere gidemiyordum. Eşim sırtıyla aşağı indirip yukarı çıkarıyordu. O anlar aklıma gelince içim burkuluyor, üzülüyordum” dedi.
Daha sonra Türkiye Sakatlar Derneği Muhittin Yılmaz ile tanıştığını ve yardım istediğini ifade eden Daloğlu, “Geldi evimi gördü, bir çare üretelim dedi. Kendi emeği ve imkanları ile asansörü yaptı” diye konuştu.
Daloğlu, 4 aydır dışarıya çıkamadığını ifade ederek, halatları ezildiği için tehlike oluşturan asansörünün yeniden yapılmasını istediğini söyledi.
Türkiye Sakatlar Derneği Karabük Şubesi Başkanı Muhittin Yılmaz ise derneğin imkanı olmadığı için hayırseverlerin yardımını beklediklerini, yardım edebilecek biri olmadığında da tehlike oluşturan asansör sistemini kaldıracaklarını kaydederek şunları söyledi: “Geçirdiği kaza sonrası boynundan aşağısı tutmayan engelli kardeşimizi eşi merdivenlerden indirip çıkarırken zorluk yaşıyorlardı. Bizler şahsım olarak ve derneğimin aracılığıyla bir vinç tarzında sistem yaptık. 6 yıldır bu sistemi kullanmaktadır. Ancak bu sistem engelli kardeşimiz ve şahsım için tehlike arz ettiğinden dolayı bunun yeniden daha modern hale getirilmesi gerekiyor. Derneğimizin imkanı olmadığı için de hayırsever iş adamlarımızdan ve hayırseverlerimizden destek istiyoruz. Yaklaşık 30 bin TL civarında bir maliyeti olan bir asansör sistemi. Ancak bunu kendi imkanlarımız ile yaptığımız için çok ucuza yaptık. Bu engele mahkum olan kardeşimizi bir de evine mahkum etmeye gönlümüz el vermiyor. En kısa zamanda asansör sistemi yapılmazsa evinde mahkum kalacak.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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