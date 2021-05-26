Atılan sigara izmariti ormanı alev topuna çevirmeden söndürüldü

Karabük’ün Eflani ilçesinde kimliği belirsiz kişiler tarafından atılan sigara izmariti sonrası çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezine yakın olan Tokar Tepesi mevkiinde orman yangını çıktı. O sırada bölgeden geçen Orman İşletme Müdürlüğü personeli yükselen dumanları fark edince durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine sevk edilen ekipler yangını kısa sürede büyümeden söndürdü. Yangında 150 metrekarelik bir alan zarar görürken, piknik bölgesi olması nedeniyle yangının atılan izmarit kaynaklı olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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