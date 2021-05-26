Safranbolu'da "acil durum" tabelaları yerleştirildi

Safranbolu Belediyesi tarafından Karabük Valiliğinin kararı ve İlçe Jandarma Komutanlığı koordinesinde 75 noktaya acil toplanma alanı tabelası yerleştirme çalışmaları devam ediyor.

belediyeden yapılan açıklamada, deprem ya da benzeri afetler için daha önce 8 olan, yeni çalışma ile 75’e çıkarılan toplanma noktasına, tabelaların montaj işlemleri Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, mahallelerdeki toplanma alanlarının yerleriyle ilgili bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşların, tabela yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından Safranbolu Belediyesi resmi internet sitesi üzerinden bilgilere ulaşabilecekleri bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.