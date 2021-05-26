Safranbolu'da salep toplayan kişi yakalandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde salep toplayan kişi yakalanarak ceza kesildi.



Edinilen bilgiye göre, jandarma yol kontrol noktasında yapılan denetim sırasında durdurulan araçta yaklaşık 3 kilogram ağırlığında salep bitkisi kökü ele geçirildi. Ele geçirilen salepler Karabük Orman İşletme Müdürlüğüne teslim edilirken, salep toplayan kişiye ceza kesildi. Doğal çiçek soğanlı, gövdesi dik ve ilindirimsi, tel köklü ve kökü yumrulu, çiçekleri salkım veya başak şeklinde orkide ailesinden olup, bitki türünün yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olması sebebiyle salep, Tarım ve Orman Bakanlığınca doğadan toplanması yasaklanmıştı.

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