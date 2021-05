Milli Eğitim müdüründen velilere işyerinde ziyaret

Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, pandemi süresince gerçekleştirmiş olduğu çevrim içi veli buluşmalarının yanı sıra pandemi seyrine göre de velileri iş yerlerinde ziyaret etmeye devam ediyor.

Gümüş, velilerle gerçekleştirmiş olduğu iş yeri ziyaretlerinde, velilerin yüz yüze ve uzaktan eğitim süreçleri ile ilgili düşüncelerini, ihtiyaç ve beklentilerini dinledi.

Bir yılı aşan salgın hastalık sürecinde verdikleri kıymetli desteklerden ve katkılardan dolayı velilere teşekkür eden Gümüş, "Safranbolu eğitim ailesi büyük bir aile, Safranbolu’muzun her alanda gösterdiği başarıda bu büyük ailenin her ferdinin katkısı var. Bu ailenin en önemli paydaşlarından birisi değerli velilerimiz. Gerek yüz yüze eğitimde gerekse uzaktan eğitim sürecinde onların önemli desteklerini ve katkılarını görüyoruz" dedi.

Gümüş, velilerin, beklentilerini ve eğitim öğretim süreçleri ile ilgili öneri ve taleplerini dinlediği iş yeri ziyaretlerinde çocukların ve gençlerin kitap okuma alışkanlığı kazanmaları konusunda velilerin desteklerini istedi.

Evde babalar ve anneler olarak çocukları ile birlikte okuma saati etkinlikleri yaparak onlara rol model olmaları ve rehberlik yapmaları amacıyla çocukları ile birlikte okumaları için kitap hediye ederek iş yeri ziyaretlerinin sonunda velilere işlerinde başarılar dileyen Gümüş, salgın sürecinin bir an önce sona ermesi ve işlerinde bol ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu.

Öğrenci velileri de eğitim öğretim sürecinde kendilerinin ve çocuklarının hal ve hatırlarının sorulmasından duydukları memnuniyeti ifade ederek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Gümüş'e ziyaretleri ve kitap hediyeleri için teşekkür etti.

