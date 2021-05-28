Trafoya giren yavru kedi için ekipler seferber oldu Dakikalarca uğraşan ekipler yavru kediyi oksijen tüpü ile çıkarmayı başardı

Karabük’te kent meydanında bulunan elektrik trafosuna alt kısmına girerek mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu oksijen tüpü sayesinde kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, kent meydanında bulunan elektrik trafosunun içinden kedi sesi duyan vatandaşlar, durumu elektrik firması ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine olay yerine gelen Enerjisa ekipleri ile itfaiye ekipleri trafonun alt kısmında kapakları sökerek yavru kediyi çıkartmak için çalışma başlattı. Ekipleri uzun uğraşları sonucu yavru kediyi çıkarmak için verdikleri mücadele sonuçsuz kalında bu kez itfaiye ekipleri oksijen tüpü ile trafonun altından basınç uyguladı. Bunun üzerine hızla trafonun altından çıkan yavru kedi daha sonra ekipler tarafından yakalanarak doğal ortama salındı.

Öte yandan, Karabük Üniversitesi TOBB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunun tuvaletinin tavanındaki havalandırma boşluğunda mahsur kalan bir başka yavru kediyi de uzun uğraş sonucu kurtardı.

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