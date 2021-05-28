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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kassanov, "Azerbaycan, geleceğin bir yıldızı olarak parlıyor"

İHA

Kassanov, "Azerbaycan, geleceğin bir yıldızı olarak parlıyor"

DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.
1991 yılında ikinci bağımsızlığını kazanan Azerbaycan'ın her alanda önemli başarılara imza attığının altını çizen DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:
"28 Mayıs 1918 tarihinde kurulan ve yalnızca 23 ay bağımsız kalmayı başaran Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin varisi olan bugünkü Azerbaycan, 1991 yılında ikinci bağımsızlığını kazanmasından bu yana her alanda oldukça önemli başarılara imza atmıştır. Azerbaycan'ın gelecekte de dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olacağına inancımız sonsuzdur. Azerbaycan kendisinin en zor zamanlarında bile Ahıskalı Türklere sahip çıkan ilk ülke olmuştur. 1989 yılında Fergana olaylarından sonra Özbekistan’dan zorla göç etmek zorunda kalan yüzlerle Ahıskalı Türk, Azerbaycan Devleti'nin ve Azerbaycan halkının misafirperverliği ve açık yürekliliği ile karşılaşmıştır. Azerbaycan halkı Ahıskalı kardeşleri ile sofralarını ve evlerini paylaşarak aramızdaki kardeşliğin sözde değil özde olduğunu bir daha göstermiştir. Bugün bağımsız Azerbaycan, Türk dünyası devletleri ile ilişkilerini kardeşlik anlayışı içerisinde sürdürmektedir. Azerbaycan'ın diğer Türk Cumhuriyetleri ile ilişkilerinin temelini, tarihsel bağlar, ortak kültür, ortak dil teşkil etmektedir. Bu sebeple Azerbaycan'ın, Türkiye, Kazakistan ve diğer Türk Devletleri ile arasındaki dostluk ve kardeşlikle yoğrulan bu bağlarının hiçbir zaman kopmamasını temenni ediyoruz. Meseleleri ve dertleri ile aynı, geleceği de ortak olan Azerbaycan ve Türkiye'nin iş birliği bölgenin ve dünyanın barışı açısından büyük bir öneme sahiptir. İki devlet, tek millet olarak gelişmekte olan ülkelerimizi engellemek isteyen güçlere karşı da birlik ve beraberlik şuuru içinde olduğumuz kesindir. Ulu Önder Haydar Aliyev’in yolundan değerli devlet adamı İlham Aliyev devam etmektedir. Yolumuza devam ederken elbette engeller çıkabilir. Ama bizler bu engellerin hepsini aşıyoruz ve aşmaya devam edeceğiz. Bugün, Azerbaycan'da yaşayan 80 bin civarındaki Ahıska Türkleri, Azerbaycan'ın istikrarı, geleceği ve toprak bütünlüğü uğrunda var gücü ile mücadele vermektedir. DATÜB olarak her platformda Azerbaycan hak sesinin duyurulması istikametinde gerekli çalışmalarda yer aldık, bundan sonra da yer almaya devam edecek, Can Azerbaycan'ın hak sesinin dünya kamuoyuna ulaştırılması için var gücümüzle çalışacağız. Azerbaycan Cumhuriyetinin kuruluşunun 103. kuruluş yıl dönümünü ve Azerbaycan'ın milli bayramı “28 Mayıs Cumhuriyet Günü”nü yürekten kutluyorum. Azerbaycan, geleceğin bir yıldızı olarak parlıyor ve parlamaya da devam edecektir."

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