Şimşeklerin dansı geceyi aydınlattı

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Karabük'te akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışla birlikte şimşekler geceyi aydınlattı.



Karabük'te etkili olan aşırı sıcakların ardından akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Yağmurla birlikte gök gürültüsü gecenin sessizliğini bozarken, şimşekler de gecenin karanlığını aydınlattı.

Kent genelinde etkili olan şimşekler ortaya güzel görüntüler çıkardı.



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