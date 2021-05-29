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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Park halindeki minibüsün alev topuna dönmesini polisler önledi

İHA

Park halindeki minibüsün alev topuna dönmesini polisler önledi

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde park halindeki minibüsün motor kısmında yangın çıktı. Alevleri fark eden uygulama noktasındaki polisler yangın tüpü ile alevlere müdahale etti.
Edinilen bilgiye göre, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle minibüs durağı parkında bulunan Muharrem Acar’a ait 78 M 6022 plakalı şehiriçi yolcu taşımacılığı yapılan minibüsün motor kısmı bir anda alev aldı. Minibüsten alevlerin yükseldiğini gören polisler yangın tüpü ile alevlere müdahale ederek itfaiye ekiplerine haber verdi. Polislerin ilk müdahalesi ile alev topuna dönmekten son anda kurtarılan minibüste, olay yerine gelen Safranbolu Belediyesi itfaiye erleri soğutma çalışması yaptı.
Yangının motor kısmında elektrik aksamından çıktığı tahmin edilirken, polis inceleme başlattı.

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