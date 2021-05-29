Karabük Üniversitesi 14 yaşında

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Üniversitenin kuruluşunun 14. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Rektör Prof. Dr. Refik Polat mesajında, “2007 yılında kurulan Karabük Üniversitesi bugün, 10 bini uluslararası olmak üzere toplam 52 bin öğrencisiyle dünyanın en prestijli üniversite derecelendirme kuruluşlarından olan Times Higher Education (THE) 2021 dünya sıralamalarında Dünya’nın en iyi ilk 1000 üniversitesi arasında yer almakta ve Türkiye’de en fazla uluslararası öğrencinin eğitim gördüğü bir “Küresel Üniversite” olmanın haklı gururunu taşımaktadır. Karabük Üniversitesinin bu günlere gelmesinde büyük emek ve gayretlerini hiçbir zaman unutmayacağımız geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz saygıdeğer Prof. Dr. Burhanettin Uysal’ı rahmetle yad ediyorum. Üniversitemizin büyümesi ve gelişimi için katkı sağlayan kıymetli mesai arkadaşlarıma üniversitemizin akademik ve idari personeline, kamu kurum ve kuruluşu temsilcilerine, her zaman desteklerini esirgemeyen kıymetli Karabük halkına, sanayici ve işadamlarımıza ve katkı sunan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Karabük Üniversitesinin kuruluşunun 14. yıldönümü ile İstanbul’un fethinin 568. yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyorum.” dedi.

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